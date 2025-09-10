إعلان

بإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يغازلها (صور)

07:06 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا جزيلاً على دعمكم.. أنا مغمورة بحبكم".

وجاءت بهض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، جميلة، ملكة، العشق، ملكة جمال، أحلى هيفاء".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي السوشيال ميديا إنستجرام هيفاء وهبي
