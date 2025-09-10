"قُبلة ورقصة".. داليدا خليل تحتفل بزفافها على أغنية "اسمع قلبي"

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل بزفافها، على نيكولا زعتر، رجل الأعمال اللبناني، والمقام حاليًا في لبنان بأجواء وأسرية، بحضور الأصدقاء والمقربين

نشرت قناة "onetvlebanon" اللبنانية مقطع فيديو عبر موقع انستجرام، ظهرت خلاله داليدا وهي ترقص مع زوجها نيكولا زعتر على أنغام أغنية "اسمع قلبي" للمطربة ماجدة الرومي.

كما نشرت قناة "onetvlebanon" مقطع فيديو جديد لقبلة متبادلة بين العروسين داليدا ونيكولا، نالت إعجاب الجمهور على "انستجرام".

يذكر أن الفنانة داليدا خليل احتفلت مؤخرا بتوديع العزوبية، حيث أقامت حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من صديقاتها وسط أجواء احتفالية.