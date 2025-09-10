إعلان

12:01 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
حدث بالفن| وفاة عمر ستين وانفصال عمر خورشيد عن زوجته وداليدا خليل تحتفل بزفافها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان الشاب عمرو ستين، عمر خورشيد يعلن انفصاله عن ياسمين الجيلاني بعد زواج دام 10 سنوات، كيف دعم شريف منير ابنته أسما في كل قراراتها؟، وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو عضو فرقة "جيل جيلالة"، أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد إعلان انفصالها، شيرين عبد الوهاب تنفي إحياء حفلا غنائيا في السعودية، الصور الأولى من حفل زفاف داليدا خليل، وغيرها من الأخبار.

شيرين عبدالوهاب رنا رئيس عمر خورشيد داليدا خليل عمرو ستين محمد هنيدي السقا عصام صاصا ياسمين الجيلاني

