إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان الشاب عمرو ستين، عمر خورشيد يعلن انفصاله عن ياسمين الجيلاني بعد زواج دام 10 سنوات، كيف دعم شريف منير ابنته أسما في كل قراراتها؟، وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو عضو فرقة "جيل جيلالة"، أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد إعلان انفصالها، شيرين عبد الوهاب تنفي إحياء حفلا غنائيا في السعودية، الصور الأولى من حفل زفاف داليدا خليل، وغيرها من الأخبار.