محمود الليثي يهنئ بوسي بعيد ميلادها: "كل سنة وإنتي طيبة يا نور عينيا"

وجه المطرب الشعبي محمود الليثي رسالة تهنئة للمطربة بوسي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الليثي صورة لـ بوسي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وإنتي طيبة يا نور عينيا يا احلى بوسي في العالم".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

