إعلان

تفاصيل الليلة السادسة لـ "صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر

03:52 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تتواصل فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا في التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدمه وزارة الثقافة هذا العام مجانا للجمهور فى الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ١١ سبتمبر المقبل.


ومن المقرر أن يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، من خلال الفرقة الموسيقية التابعة للمركز؛ وبإشراف د. رانيا عمر في حفل الليلة السادسة من البرنامج غدا الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ في التاسعة مساء .

يتضمن برنامج الحفل أغاني: "أي والله"، "حلفني"، "على قد الشوق"، "إمتى الزمان" غناء الفنان أحمد محسن، "نسم علينا"، "أكدب عليك"، "عيون القلب"، "يانا يانا" غناء الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بدويتو "ياسلام على حبي وحبك".

download

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وزارة الثقافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة