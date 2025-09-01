تفاصيل الليلة السادسة لـ "صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تتواصل فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا في التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدمه وزارة الثقافة هذا العام مجانا للجمهور فى الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ١١ سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، من خلال الفرقة الموسيقية التابعة للمركز؛ وبإشراف د. رانيا عمر في حفل الليلة السادسة من البرنامج غدا الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ في التاسعة مساء .

يتضمن برنامج الحفل أغاني: "أي والله"، "حلفني"، "على قد الشوق"، "إمتى الزمان" غناء الفنان أحمد محسن، "نسم علينا"، "أكدب عليك"، "عيون القلب"، "يانا يانا" غناء الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بدويتو "ياسلام على حبي وحبك".