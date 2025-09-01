بعد تعرض زوجها لجلطة.. ميار الببلاوي: "قلبي مقبوض"

كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعرض زوجها لجلطة في القلب



وكتبت: "يارب هو زوجي وحب عمري وأنت الشافي المعافي، اشفي زوجي بالصحة والعافية ورده لي بألف سلامة"

وتابعت ميار الببلاوي: "أول مرة تسافر وقلبي مقبوض، أستحلفكم بالله الدعاء لزوجي أرجوكم"

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد كشفت في وقت سابق، عن تعرضها للنصب على يد عمال بالشاليه الخاص بها في العين السخنة

واحتفلت "الببلاوي" بخطوبة نجلها "محمد" الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية