بالفيديو.. حسام داغر يكشف تفاصيل شرائه غرفة نوم سامية جمال

كتب - معتز عباس:

قال الفنان حسام داغر، إنه بالفعل اشترى غرفة النوم الراحلة سامية جمال، من خلال أحد المزادات المخصصة للانتيكات.

وأضاف "داغر"، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع عبر قناة cbc: "مكنتش أعرف إنها غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال، وكانت عجباني من أول ما شفتها، وأصريت على شرائها، خوفا من إهدار قيمتها لو تم بيعها لمن لا يقدرها، وفرحت للغاية عندما علمت أنها بالفعل أشرفت على صناعتها بالشكل الذي تريده من خلال تطعيمها بالنحاس".

وتابع: "حزنت كثيرا لما حدث مع مقتنيات الراحل العظيم سمير صبري، حينما كشفت احدى الصحف الكبرى أنها تباع بالأسواق ولا يدرك المشترى لها قيمتها، وسعت حينها الجديدة لشرائها وتسليمها لأحد المتاحف المتخصصة".

وأكمل: "شراء الأنتيكات هوايتي الأساسية، ودائما لما اسافر أي دولة شغفي الأساسي شراء الانتيكة وتجميعها".

وشارك حسام داغر في مسرحية "المجانين" من بطولة محمد هنيدي، ونخبة كبيرة من النجوم من بينهم علاء مرسي، ومي سليم، ومحسن منصور، ومحمود حافظ، وإخراج خالد جلال.

اقرأ أيضا..

مي عمر بملابس البحر.. والجمهور: باربي وحورية البحر

أول رد من هدى الإتربي على تلقيها دعوة رسمية من الزمالك- بيان