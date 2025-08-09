"شبه عصام كاريكا".. أحمد سعد يثير الجدل بإطلالة غريبة في حفل الساحل

كتب - معتز عباس:

أثار المطرب أحمد سعد الجدل مجددًأ على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بإطلالة غير متوقعة في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

وظهر أحمد سعد في الحفل مرتديًا شورت اسود وقميص بنفس اللون، و"طاقية" سوداء..

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "اووووف علي الشياكه"، "ما تجيب stylist يا ابو حميد"، "عم العالم"، "فين الحلق يا فنان"، "مين؟ عصام كاريكا".

وأحيا أحمد سعد حفلًا غنائيًا في حفل هايد بارك الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدم أحدث أغانيه من ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

