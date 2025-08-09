"شاي بالنعناع وطاولة".. أحدث جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل داخل مقهى شعبي

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها كواليس تصوير كليب أغنية "وصلتني شي أخبار".

وطرحت بسمة بوسيل كليب "وصلتني شي أخبار" الفترة الماضية، والذي قامت بتصويره من داخل إحدى المقاهي الشعبية.

وظهرت بسمة في الصور، وهي تجلس على طاولة وبجوارها شاي ونعناع ولعبة "الطاولة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت بكلمات الأغنية: "عايش معذب اللي كان باغيني نبعد".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

