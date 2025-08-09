إعلان

ناصر القصبي يشارك في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق: مسرحية مهمة

04:26 م السبت 09 أغسطس 2025

تركي آل الشيخ وناصر القصبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مسرحية جديدة من بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي، تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي عبر صفحته الرسمية على موقع X، صورة تجمعه بالفنان الكبير، معلقا "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي".

كان المستشار تركي آل الشيخ، كشف ملامح موسم الرياض في نسخته الجديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".




موسم الرياض تركي آل الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري