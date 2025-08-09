ناصر القصبي يشارك في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق: مسرحية مهمة

كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مسرحية جديدة من بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي، تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي عبر صفحته الرسمية على موقع X، صورة تجمعه بالفنان الكبير، معلقا "مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي".

كان المستشار تركي آل الشيخ، كشف ملامح موسم الرياض في نسخته الجديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".







