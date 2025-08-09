إعلان

"فستان جريء".. كارولين عزمي وسط البحر بالمصيف والجمهور يعلق (صور)

03:30 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة المصيف.

ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت خلالها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، كفاية حلاوة، الجمال، حلاوة الساحل، أحلى كارولين".

جدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

