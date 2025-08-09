"الصادق".. صلاح عبدالله يطلب من متابعيه الدعاء لـ سيد صادق

كتب- هاني صابر:

طلب الفنان صلاح عبدالله، الدعاء للفنان سيد صادق الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

ونشر صلاح، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع هذا الصبح الطيب المبارك بإذن الله أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان المحبوب الخلوق السيد الصادق، سيد صادق".

وكان السيناريست لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق، أعلن عبر حسابه على فيسبوك، عن وفاة والده.

وسبق أن نال سيد صادق تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين قبل نحو عامين، حيث ظهر متأثرًا خلال كلمته وهو يروي تلقيه اتصالًا من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لإبلاغه بقرار تكريمه، مؤكّدًا حينها أنه بكى من الفرح وأعرب عن أمله في العودة إلى التمثيل بعد غياب.

ورغم اكتفائه بالدبلوم الثانوي، نجح الفنان الراحل في شق طريقه بعالم الفن عبر أدوار ثانوية، مستفيدًا من ملامحه الحادة وبنيته الجسدية التي أهلته لتجسيد شخصيات الشر ورجال الأعمال الخارجين عن القانون.

وامتدت مسيرته بين السينما والدراما، مقدّمًا أدوارًا بارزة في أفلام كدة رضا، والإمبراطور، وحسن ومرقص، وفوزية البرجوازية، فضلًا عن مشاركته في مسلسلات يتربى في عزو، وفرقة ناجي عطا الله، والنساء قادمون.