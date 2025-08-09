بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

كتب- مروان الطيب:



خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات أمام البحر، ونشرت صورا منها عبر حسابها على إنستجرام.



وظهرت "نيللي" مرتدية إطلالتين مختلفتين ظهرت فيهن بإطلالة جريئة، الأولى فستان باللون الأزرق، والثانية فستان باللون الأبيض.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نيللي القمر، جميلة الجميلات، أميرة".



وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست".











