إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

11:22 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم على البحر
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم من أحدث جلسة تصوير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:


خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات أمام البحر، ونشرت صورا منها عبر حسابها على إنستجرام.


وظهرت "نيللي" مرتدية إطلالتين مختلفتين ظهرت فيهن بإطلالة جريئة، الأولى فستان باللون الأزرق، والثانية فستان باللون الأبيض.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نيللي القمر، جميلة الجميلات، أميرة".


وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.


يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست".





نيللي كريم الفنانة نيللي كريم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان