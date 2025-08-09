حدث بالفن| حقيقة القبض على وفاء عامر ووفاة ممثل ونرمين الفقي تثير الجدل
12:01 ص السبت 09 أغسطس 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان سيد صادق، تزاحم الجمهور على محمد رمضان بميدان تايمز في نيويورك، أحمد عبد العزيز يُحرج معجب ويرفض مصافحته.. وفنان ينتقد:"زعلت جدا"، نهال عنبر تنفي القبض على وفاء عامر: بعيدة تماما عن أي شبهة، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن القبض على وفاء عامر رحيل الفنان سيد صادق محمد رمضان بميدان تايمز أحمد عبد العزيز يحرج معجب الفنانة نرمين الفقي
