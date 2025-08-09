إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان سيد صادق، تزاحم الجمهور على محمد رمضان بميدان تايمز في نيويورك، أحمد عبد العزيز يُحرج معجب ويرفض مصافحته.. وفنان ينتقد:"زعلت جدا"، نهال عنبر تنفي القبض على وفاء عامر: بعيدة تماما عن أي شبهة، وغيرها من الأخبار.