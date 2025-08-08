إعلان

أول بيان من الفنان أحمد عبد العزيز بعد واقعة المُعجب

11:27 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الفنان أحمد عبدالعزيز

أصدر الفنان أحمد عبدالعزيز بيانًا صحفيًا، بشأن الفيديو المتداول والذي يظهر فيه رفضه مصافحة شاب معجب، وذلك خلال مشاركته في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بدار الأوبرا المصرية.

وجاء في البيان الذي نشره أحمد عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "انتشر مؤخرًا مقطع فيديو اتفهم غلط على إني رفضت أصافح شاب من الجمهور الحقيقة إن الموقف كان سريع جدًا، أنا داخل الفعالية متأخر وبجري عشان اركب الاسانسير واطلع لمكان العرض، ولما شفته واقف افتكرت إنه بيفتح لي الطريق وأنه من ضمن المنظمين، ومخدتش بالي إنه بيمد إيده للمصافحة".

وأضاف أحمد عبدالعزيز: "عمري ما رفضت سلام أو صورة مع أي حد من جمهوري، بالعكس أنا دايمًا بشوف إنكم السبب في نجاحي، ومحبتكم أكبر دعم ليا اللي حصل كان سوء فهم، وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط أنا واحد منكم".

وتعرض الفنان أحمد عبد العزيز لموجة هجوم شديد بعد تداول مقطع فيديو يُظهره وهو يحرج شابا مد يده لمصافحته.

مصافحة معجب أحمد عبد العزيز رفض مصافحة معجب
