بالصور| إليسا بإطلالة ساحرة بحفل زفاف يومي بيوتي.. والجمهور: أحلى من العروس

08:11 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، في كواليس حضورها حفل زفاف المؤثرة يومي بيوتي، والذي أقيم في إيطاليا.

وهنأت إليسا يومي وعريسها بالزفاف، معلقة "سعيدة إني كنت جزء من هذا اليوم الخاص وأتمنى لكما السعادة".

وانهالت تعليقات الجمهور على إليسا، ومن بينها: "أحلى واحدة في الفرح، قمر أنا شايف قمر، واحد من أكثر الفساتين جمالا عليكي، كل صورة أحلى من التانية، ملكة جمال وأناقة، تجنن طاقتك وعفويتك، إليسا إحساس يلمس القلب، محظوظة يومي، يا حظ يومي، أحلى من العروس".

كانت إليسا أحيت حفل ختام أعياد بيروت شهر يوليو الماضي، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة. وسط تفاعل الحضور.

إليسا يومي بيوتي زفاف يومي بيوتي
