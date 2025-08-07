آية سليم تستمتع بالإجازة على جزيرة إيبيزا

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة آية سليم الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة من رحلتها بجزيرة إيبيزا في إسبانيا عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آية سليم مرتدية إطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات آية سليم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" عام 2024.

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.