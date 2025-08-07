عمرو أديب يدعم أنغام: "قومي يا صوت مصر.. العالم كله في انتظارك"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن دعمه للفنانة أنغام، قبل خضوعها لعملية جراحية دقيقة اليوم الخميس، وذلك من خلال عبر حسابه على منصة "إكس".

وكتب أديب: "مفيش غير أنغام واحدة.. وفي تاريخ المزيكا المصرية، بعد سنين وسنين، هتلاقي فصل كامل باسم المطربة الجبارة، المُجددة، الموهوبة، الشقيانة، المجتهدة.. أنغام".

وتابع: "ومن سخريات المرض، أنه يهوى اختيار العباقرة.. ليس هذا فقط، بل يهاجمهم في عزّ مجدهم وعنفوانهم، قومي يا صوت مصر.. العالم العربي كله في انتظارك".

من جانبه، كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على أثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة.

وكتب محمود سعد، تفاصيل حالة أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

اقرأ أيضًا:

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لأنغام قبل خضوعها لجراحة هامة

بسبب إطلالتها الجريئة.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"

ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في العلمين - صور وفيديو