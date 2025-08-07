بسبب إطلالتها الجريئة.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة نادية الجندي تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها الأخير أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها "كروب توب" وبنطلون بنفس اللون.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "نجمة الجماهير"، "أجمل طلة"، "يا قمر لو فيه اتنين منك"، و"الصورة جميلة جدًا".

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض عام 2020، وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر.

