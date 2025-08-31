إعلان

بإطلالات صيفية مختلفة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

07:34 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها مجموعة صور جديدة، ظهرت خلالها بإطلالات صيفية متنوعة، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت دينا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "لو كانت الحياة متوقعة طول الوقت، ماكنتش هتبقى حياة حقيقية، وكانت هتفقد معناها وجمالها".

وحازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله"، "هتتحسدي والله"، "تحفة يا دودو"، "ربنا يحفظك"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر ما شاء الله".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

دينا فؤاد نجوم الفن
