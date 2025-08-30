أول تعليق من أنغام بعد حضورها حفل كايروكي في العلمين الجديدة



كتبت- منى الموجي:

نشرت النجمة أنغام، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها بموقع انستجرام، فيديو حضورها حفل فريق كايروكي ضمن ختام مهرجان العلمين الجديدة، الذي أقيم مساء الجمعة 29 أغسطس.

وظهرت أنغام في الفيديو والجمهور يوجه لها التحية بالهتافات والتصفيق، لترد هي عليهم مرسلة قبلاتها، وكتبت في تعليقها "ألف شكر.. فعلا حفلة ما تتنسيش".

يعد هذا الظهور هو الأول للمطربة الكبيرة أنغام في مناسبة فنية، منذ عودتها من رحلة علاج قضتها في ألمانيا، وجلست في مقاعد الحضور، ولم تظهر على المسرح، وكان تواجدها بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور الحفل، وقال الفنان أمير عيد "حضرت الحفلة، وعايزين نقولها أولا ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وعايزكم تحيوها وتقولولها أد إيه انتوا بتحبوها".

وقدم الفريق عددا من أشهر الأغاني التي حققت نجاحا وصدى واسع بين الجمهور طوال مشوارهم الفني، وبينها: أغنية الكيف التي أشعلت حماس الحضور، وأغنية تلك قضية، وأغنية بسرح وأتوه.

كانت الفقرة الأولى من حفل ختام المهرجان الذي أقيم على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، شهدت مشاركة المغني تووليت، وسط تفاعل الجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء في العالم العربي، في الفترة من 18 يوليو حتى 29 أغسطس، وأحيت حفل الافتتاح النجمة أنغام، وشارك في إحياء باقي الحفلات، النجوم: عمرو دياب، أصالة، تامر حسني، تامر عاشور، ويجز، شامي.