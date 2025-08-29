في يومين.. إيرادات "ماما وبابا" تقترب من مليوني جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس، فيلم "ماما وبابا" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم صيف 2025.

وحقق الفيلم أمس الخميس يومه الثاني بـ"السينمات" إيرادا بلغ 892 ألفا و51 جنيها، لتصل إيراداته في يومين لـ مليون و845 ألفا و711 جنيها.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

جدير بالذكر أن صنّاع فيلم ماما وبابا احتفلوا به في عرض خاص أقيم في فوكس سينما بـ مول مصر، بحضور عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على تهنئتهم.

ويتنافس في دور العرض السينمائي الفترة الحالية، أفلام: المشروع إكس، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، درويش، ريستارت.