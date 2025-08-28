كتب- مروان الطيب:

شهد عزاء المنتج الراحل طارق صيام، الذي أقيم مساء اليوم الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وكان من أبرز المتواجدين، الفنان أشرف زكي، الإعلامية سمر يسري، السيناريست محمد الغيطي، الفنان حجاج عبد العظيم، المنتج محروس المصري، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد صيام، المنتج هشام سليمان الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء.

وتم تشييع الجثمان من نفس المسجد يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد ساعات من رحيله من صباح نفس اليوم.

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين في مجال الدراما والبرامج الإعلانية، حيث تميز بخبرة كبيرة وقدم أعمالًا تركت بصمة قوية لدى الجمهور.

ومن أبرز المسلسلات التي أنتجها خلال مشواره الفني: العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات.

