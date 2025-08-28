محمود سعد يوجه رسالة مؤثرة لأنغام: "إنتي نجمة العيلة"

كتبت- نوران أسامة:

وجّه الإعلامي محمود سعد رسالة دعم للفنانة أنغام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، معبّرًا عن فرحته بعودتها واشتياقه لصوتها.

وقال: "والله وحشنا صوتك يا أنغام.. سواء بتتكلمي أو بتغني.. كلمي جمهورك وناسك وأهلك، وإن شاء الله قريب نسمعك بتغني لجمهورك وناسك وأهلك يا صوتنا الجميل.. عارفة ليه؟ لأنك بنت الناس.. وأخت الناس.. واحدة من العيلة طول الوقت.. لا.. إنتي نجمة العيلة".

وكانت أنغام أطلت لأول مرة بعد أزمتها الصحية الأخيرة من خلال تسجيل صوتي مؤثر نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 28 أغسطس، حيث امتزج صوتها بالبكاء أثناء حديثها إلى جمهورها.

كما وجهت أنغام رسالة شكر وامتنان لكل من وقف بجانبها خلال محنتها المرضية الأخيرة، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي تلقته كان له دور أساسي في منحها الأمل والقوة، وكتبت عبر "إنستجرام": "اللهم لك الحمد والشكر".

