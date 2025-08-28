إعلان

جاسمين طه زكي تقدم حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

01:59 م الخميس 28 أغسطس 2025

جاسمين طه زكي

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والمنتج هشام سليمان رئيسًا شرفيًا، تفاصيل الدورة الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان عن اختيار الإعلامية جاسمين طه زكي لتقديم حفل الافتتاح، الذي يقام وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما.

وتحمل الدورة الأولى اسم "دورة النجم محمود ياسين"، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة وإسهاماته البارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

جاسمين طة زكي

جاسمين طه زكي مهرجان بورسعيد السينمائي أحمد عسر
