إعلان

بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".. عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط

10:00 ص الخميس 28 أغسطس 2025

النجم عمرو دياب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط لهذا الأسبوع، بعد طرحه الألبوم الجديد "ابتدينا".

كما اعتلى عمرو دياب مؤخرًا، قائمة "بيلبورد عربية" واستمرار في صدارة القائمة لـ ثماني أسابيع متواصلة بأغنيتي "خطفوني" و "بابا".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب العديد هو الأكثر تصدرًا قائمة بيلبورد 100 فنان، وأول فنان تصل أغاني ألبومه بالكامل إلى قائمة هوت 100، عن ألبومي "مكانك" 2024، و"ابتدينا" 2025.

يستعد عمرو دياب لإحياء أضخم حفل غنائي في بيروت هذا الصيف يوم السبت 30 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

بحضور الأبطال.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا"

النجم عمرو دياب عمرو دياب يتصدر قائمة مينا تشارت أغنية خطفوني أغنية بابا عمرو دياب يعتلي قائمة بيلبورد عربية عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أول تعليق من أنغام بعد عودتها: مش عارفة مابكيش ومش خجلانة أكون ضعيفة قدامكم (تسجيل صوتي)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة