بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".. عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط

كتب - معتز عباس:

تصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط لهذا الأسبوع، بعد طرحه الألبوم الجديد "ابتدينا".

كما اعتلى عمرو دياب مؤخرًا، قائمة "بيلبورد عربية" واستمرار في صدارة القائمة لـ ثماني أسابيع متواصلة بأغنيتي "خطفوني" و "بابا".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب العديد هو الأكثر تصدرًا قائمة بيلبورد 100 فنان، وأول فنان تصل أغاني ألبومه بالكامل إلى قائمة هوت 100، عن ألبومي "مكانك" 2024، و"ابتدينا" 2025.

يستعد عمرو دياب لإحياء أضخم حفل غنائي في بيروت هذا الصيف يوم السبت 30 أغسطس المقبل.

