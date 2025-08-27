إعلان

أحمد السعدني يهنئ ابنه ياسين بعيد ميلاده

05:57 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أحمد السعدني وابنه (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان أحمد السعدني ابنه "ياسين" بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق السعدني: "أتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنة وهو طيب" "السعدني الصغير"، "ربنا يحميه"، "كل سنة وهو طيب".

يُذكر أن أحمد السعدني شارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب - سعدي وجوهر).

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن يودعون المنتج طارق صيام في جنازته بالشيخ زايد

سامح حسين يعلن تعرضه لوعكة صحية: "ما أضعف الإنسان"

نادية مصطفى متحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية لهذا السبب

الفنان أحمد السعدني أحمد السعدني على إنستجرام أحمد السعدني يهنئ ابنه ياسين عيد ميلاد ابن أحمد السعدني ياسين ابن أحمد السعدني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر