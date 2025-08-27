أحمد السعدني يهنئ ابنه ياسين بعيد ميلاده

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان أحمد السعدني ابنه "ياسين" بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق السعدني: "أتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنة وهو طيب" "السعدني الصغير"، "ربنا يحميه"، "كل سنة وهو طيب".

يُذكر أن أحمد السعدني شارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب - سعدي وجوهر).

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن يودعون المنتج طارق صيام في جنازته بالشيخ زايد

سامح حسين يعلن تعرضه لوعكة صحية: "ما أضعف الإنسان"

نادية مصطفى متحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية لهذا السبب