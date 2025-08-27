إعلان

نرمين الفقي تنشر صورًا برفقة شيكو وكريم فهمي وزوجته

04:21 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نرمين الفقي وشيكو (2)
  • عرض 3 صورة
    نرمين الفقي رفقة أصدقائها
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها مجموعة من الصور جمعتها بالفنان شيكو، والفنان كريم فهمي وزوجته، وعدد من الأصدقاء.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق بإيموجي "قلب".

يذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

نرمين الفقي شيكو كريم فهمي
الثانوية العامة

