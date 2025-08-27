نرمين الفقي تنشر صورًا برفقة شيكو وكريم فهمي وزوجته

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها مجموعة من الصور جمعتها بالفنان شيكو، والفنان كريم فهمي وزوجته، وعدد من الأصدقاء.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق بإيموجي "قلب".

يذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

