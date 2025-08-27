إعلان

سامح حسين يعلن تعرضه لوعكة صحية: "ما أضعف الإنسان"

01:45 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

سامح حسين

background

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان سامح حسين تعرضه لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن آية قرآنية.

وكتب سامح حسين: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، مضيفًا: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا"، ليختتم رسالته بعبارة: "ما أضعف الإنسان".

يُذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم "استنساخ" من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، وشارك في بطولته هبة مجدي، محمد عز.

سامح حسين وعكة صحية موقع التواصل الاجتماعي
