سامح حسين يعلن تعرضه لوعكة صحية: "ما أضعف الإنسان"
كتبت- نوران أسامة:
أعلن الفنان سامح حسين تعرضه لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن آية قرآنية.
وكتب سامح حسين: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، مضيفًا: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا"، ليختتم رسالته بعبارة: "ما أضعف الإنسان".
يُذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم "استنساخ" من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، وشارك في بطولته هبة مجدي، محمد عز.
