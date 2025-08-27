فيفي عبده تنعى المنتج طارق صيام

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة فيفي عبده المنتج الراحل طارق صيام، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت فيفي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المنتج طارق صيام. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين أصحاب الخبرة في مجال المسلسلات والبرامج الإعلانية، إذ قدّم العديد من الأعمال المتميزة التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة خلال الأعوام الماضية، أبرزها: "العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات".

اقرأ أيضًا:

"الباشا تلميذ" و"العار" من أبرز أعماله.. معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام

حميد الشاعري يوجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها لـ مصر

وفاة المنتج طارق صيام وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيوف حلقتها الجديدة من برنامجها "صاحبة السعادة"