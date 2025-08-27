كتب- مروان الطيب:

علق المخرج محمد رشاد على الجدل الذي وقع مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تزايد ظاهرة ارتداء النجوم وصناع الفن في مصر "الحلق"

وكتب رشاد عبر حسابه على "فيسبوك": "ما أتفه الشعوب اللي تهتم إن ممثل يلبس حلق لدرجة إنه يبقى خبر في الصحف، والغريب والعجيب إن نظرتنا لما هو أنثوي أو ذكوري نظرة غربية تمامًا. الشعوب الشمال إفريقية القديمة، والمصريين بالأخص، ارتدوا الحلقان من أيام مصر القديمة ولحد القرن الـ19… وكانت مرتبطة بسلطة ومكانة الراجل، وفي سياقات أخرى بفحولته و”بلطجته”".

وتابع: "بعد الحرب العالمية الأولى في أوروبا وبداية الثورة الصناعية، الرجالة رجعوا من الحرب شعرهم قصير، ودخلوا على شغل في المصانع محتاج ملابس عملية… فاختفت تدريجيًا مظاهر الملابس المبهرجة في أوروبا للرجال: الشعر الطويل والحلقان، ارتبطتوا بالستات والأنوثة".

مضيفا: "أما عندنا، فبعد الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في بدايات القرن العشرين — سواء استعمار مباشر أو استعمار ثقافي — ومع تأثير الحرب العالمية الأولى والثورة الصناعية الأوروبية، انتقلت لينا نفس النظرة. فبقى تصورنا عما هو “ذكوري” أو “أنثوي”، وما هو “مفروض” أو “مش مفروض”، مستلهم بشكل كبير من الغرب. لدرجة إن حتى فساتين الفرح البيضا مثلًا فكرة غربية تمامًا: انتشرت في إنجلترا بعد زواج الملكة فيكتوريا وهي لابسة فستان أبيض… بس كده".

وأنهى حديثه وقال: "في منتصف القرن العشرين، مع موجات التمرد المجتمعي زي حركات الهيبيز وغيرها، رجعت الحلقان للرجال كتعبير عن التمرد، فـ يا جماعة بالله عليكم، اخرسوا شوية، واقروا لكم كتابين، وخليكم في حالكم. اللي يلبس حلق يلبس، واللي يقلع يقلع".

وتعرض مؤخرا النجم آسر ياسين للهجوم بسبب ظهوره بالحلق في حفل النجم ويجز، ودافعت المهندسة والكاتبة، منى الدغيدي عن نجلها الفنان آسر ياسين بعد الانتقادات التي طالته بسبب ظهوره بحلق وتاتو بحفل مطرب الراب ويجز الذي أقيم على مسرح أرينا العلمين الجديدة مؤخرا.

وقامت والدة آسر ياسين بالرد على إحدى المعجبات التي طالبت أسر ياسين بعدم ارتداء حلق، وردت عليها قائلة: "يابنتي الحلق ده عشان الشخصية اللي هيعملها في فيلمه الجديد مع ويجز بتتطلب موضوع الحلق والوشم كمان اللي كان مرسوم على إيديه".

وأعاد آسر ياسين نشر تعليق والدته عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام وكتب:"مفيش زي الأم يا جدعان ربنا يخليكي ليا".

وارتدى الفنان آسر ياسين حلق نظرا لدوره بأحداث فيلمه الجديد "وتر واحد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات آسر ياسين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

