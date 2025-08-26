سماح أنور توجه رسالة دعم لأنغام بعد عودتها من ألمانيا

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة سماح أنور رسالة دعم للنجمة أنغام بعد عودتها من ألمانيا إلى مصر، عقب خضوعها لجراحتين هناك خلال الفترة الماضية.

ونشرت "سماح" صورة لأنغام برفقة نجليها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "أنغام رجعت بالسلامة".

ووصلت أنغام إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء أمس الإثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.