من أمام قبرها.. ليلى علوي تحيي الذكرى الثامنة لرحيل والدتها

أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى الثامنة لوفاة والدتها، وشاركت جمهورها مقطع فيديو من داخل المقابر ونشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت قائلة: "النهاردة الذكرى الثامنة لأمي، الله يرحمها ويعفو عنها، ويرحم كل الأمهات والأموات جميعًا".

وأضافت: "النهاردة حسيت كأني بعيش نفس اليوم اللي مر عليا في 25/8/2017، الشهر كله والعمر كله شايفاها وحسّاها.. بضحك وببكي وبدعيلها، وحشتني جدًا ومفتقداها جدًا، والوجع على فراقها لسه زي ما هو".

وتابعت: "اللي بيهون عليّا شوية إني مطمئنة عليها، لأنها كانت إنسانة راقية ومؤمنة بالله وبتعمل خير كتير. تعبت جدًا في تربيتنا، وكانت أم صالحة بمعنى الكلمة.. ربتنا على الأخلاق والمبادئ والدين، واتعلمت القرآن علشان تعلّمهولنا، وبتهيألي إنها في مكان كويس جدًا".

واختتمت: "أرجو منكم تقرأوا لها الفاتحة وتدعوا لها، وتدعوا لكل الأمهات، لأن الأم دي أسمى شيء في الوجود، وهي معنى الحياة الحقيقي، الله يرحمها ويعفو عنها وعنا جميعًا".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية كان فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، كما تستعد للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "ابن مين فيهم" تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ويشاركها بطولته بيومي فؤاد ونخبة من النجوم الشباب.

