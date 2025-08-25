بعد عودتها إلى مصر.. محمود سعد لـ أنغام: "نورتي بلدك"

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد عن تواصله مع المطربة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد مرورها بوعكة صحية وإجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.

وكتب "سعد" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

وصلت النجمة أنغام إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، في طائرة خاصة، عائدة من ألمانيا بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

وعلم مصراوي من مصدر مقرب من أنغام، أنها عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.

