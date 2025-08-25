كتب- هاني صابر:

مازحت الفنانة إيمي سمير غانم، الجمهور على طريقتها الكوميدية بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إيمي، الفيديو، عبر حسابها على فيسبوك، وعلق: "أقولكوا رقمي".

وقالت إيمي بالفيديو: "أقولكوا رقمي .. هو كدة كدة مفضوح، مفضوح لوحده الرقم، زيرو طمطماية.. تلات آلاف خصاية.. اتزحلق وإجري ورايا".

وكانت إيمي سمير غانم استقبلت خلال الفترة الماضية مولودتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم "فادية".

وتزوجت إيمي سمير غانم من الفنان حسن الرداد في 2016، ورزقا بطفلهما الأول "فادي" في عام 2023، وتشاركا بعد زواجهما ببطولة عدد من الأعمال، منها المسلسلين الإذاعيين "شركة الاستشارات الإجرامية" و "رأس رجاء وصالح"، ومسرحية "التلفزيون"، ومسلسلي "عزمي وأشجان" و "عقبال عندكوا" الذي كانت حامل فيه بابنتها وعرُض في موسم دراما رمضان 2025 .