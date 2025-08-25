رميا بالرصاص.. مقتل الـ ستاند أب كوميدي الأمريكي ريجي كارول

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الستاند أب كوميدي ريجي كارول، قوائم مواقع التواصل وموقع البحث "جوجل"، عقب الإعلان عن وفاته إثر إطلاق الرصاص عليه، في مدينة ساوث هافن بولاية ميسيسيبي.

وأعلنت الشرطة في مدينة ساوث هافن الأمريكية، وفاة ريجي كارول، عن عمر 52 عاما، وذلك بعد تعرضه إلى إطلاق رصاص عشوائي في ولاية ميسيسيبي، حسب تأكيد موقع "DEADLINE".

وتابعت الشرطة أن الطاقم الطبي أجرى إجراءات إنقاذ ريجي كارول،لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وكشف موقع مجلة People ،أنه تم القبض على مرتكب الواقعة ،وسيواجه المتهم تهمة القتل العمد.

ونال ريجينالد كارول، المعروف باسم "ريجي كارول" شهرته من تقديم عروض "ستاند أب كوميدي" في النوادي بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، وشارك في الفيلم الكوميدي "Knockout Kings of Comedy ".