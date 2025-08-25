وفاة خالة السيناريست عبدالرحيم كمال

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الكاتب والسيناريست، عبدالرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات الفنية، وفاة خالته

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله خالتي السيدة الحسيبة النسيبة الشريفة وحرم الحاج جمال لبيب علي دياب، غفر الله لها ورحمها وأقبل عليها بفضله ورضاه".

يذكر أن آخر أعمال الكاتب عبدالرحيم كمال، مسلسل "قهوة المحطة" بطولة: رياض الخولي، هالة صدقي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، أحمد خالد صالح، علاء مرسي، ومن إخراج إسلام خيري