درة أنيقة ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الوردي.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان "تايجر" جريء، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيكية.

درة

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بفستان أنيق أسود، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

دينا فؤاد

شاركت دينا فؤاد جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة جديدة وظهرت من كواليس مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".