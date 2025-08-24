مروان حامد ضيف شرف مهرجان بردية السينمائي في دورة تحمل اسم والده

كتبت- منال الجيوشي:

تحت رعاية الدكتور أحمد هَنو وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية "دورة الكاتب الكبير وحيد حامد"، أن ضيف شرف حفل الافتتاح هو نجله المخرج الكبير مروان حامد، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 فيلم من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية وألا يكون تم عرضه من قبل على أي من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن.

هذا وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية، ومن ضمن الحضور كل من السفير الآرمينى والملحق الثقافي اليوناني يني ميلا، والملحق الثقافي التشيكي، ورئيس المركز الثقافي الإيطالي، والملحق الثقافى الأسباني .

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير عاطف الطيب، تحت رئاسة الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر

وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" كما قامت إدارة المهرجان في دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعي السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التي عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم في مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، والمصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني الكبير فايق جرادة، والكاتب الروسي الكبير فلاديمير بيلياكوف

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، والموسيقار الكبير خالد حماد، والمصور السينمائي الكبير سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السوري فراس نعناع.

ويتقلد منصب مدير المهرجان في دورته الثانية الناقد الفني أحمد سعد الدين