أمام سيارة فارهة.. إسراء عبدالفتاح بإطلالة أنيقة باللون السماوي (صور)

11:33 ص الأحد 24 أغسطس 2025
    إسراء عبد الفتاح (3)
    إسراء عبد الفتاح (5)
    إسراء عبد الفتاح (6)
    إسراء عبد الفتاح (4)
    إسراء عبد الفتاح
    إسراء عبد الفتاح (7)
    إسراء عبد الفتاح (2)
كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة إسراء عبد دالفتاح صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ولافتة مرتدية فستانًا باللون السماوي، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها، وانهالت عليها التعليقات وجاءت بعضها كالتالي: "وحشنا مسرح مصر"، "فين حمدي"، "أجمل مامي"، "نجمة المسرح" .

يذكر أن إسراء عبدالفتاح من أبرز نجوم "مسرح مصر" الذين قدّمهم الفنان أشرف عبدالباقي، وشاركت في عدد كبير من العروض الناجحة إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، أوس أوس، ويزو، وغيرهم.

إسراء عبدالفتاح اطلالة إسراء عبدالفتاح سيارة فارهة
