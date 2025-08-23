بفستان ساحر وجذاب.. مي سليم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مي في الجلسة مرتدية فستان جذاب وجريء باللون الذهبي، خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

