بالصور.. أحمد العوضي ورامز جلال مع إلهام شاهين في الساحل الشمالي

09:31 م السبت 23 أغسطس 2025
    الهام شاهين ورامز جلال وليلى علوي وأحمد العوضي ونرمين الفقي وعصام السقا وكارولين عزمي
    إلهام شاهين
    الهام شاهين واحمد حاتم
    الهام شاهين وبشرى واحمد رزق
    الهام شاهين واياد نصار
    الهام شاهين وكارولين عزمي واسماء ابو اليزيد
    الهام شاهين وهشام ماجد
    إلهام شاهين وأحمد العوضي واحمد رزق
كتب - معتز عباس:

نشرت النجمة إلهام شاهين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورًا من حفل قناة "MBC" ومنصة "شاهد" في الساحل الشمالي، بحضور نجوم الفن.

وكتبت إلهام شاهين، تعليقًا: "حفل الـ mbc وشاهد مع أجمل فنانين، إن شالله دايما فناني مصر منورين كل الشاشات العربيهة، وأهلا بكل أصدقائنا مسئولي قناة mbc ومنصة شاهد، تمنياتنا بكل التوفيق والتعاون المثمر بيننا دايما".

شهد الحفل حضور كبير من نجوم الفن، أبرزهم، إلهام شاهين، أحمد العوضي، رامز جلال، هشام ماجد، نرمين الفقي، كريم فهمي، أحمد حاتم، عمرو محمود ياسين، إياد نصار، أحمد زاهر، ليلى علوي، مصطفى خاطر، أحمد رزق، بشرى، بشرى، أسماء أبو اليزيد، كارولين عزمي، عصام السقا.

الساحل الشمالي إلهام شاهين أحمد العوضي رامز جلال أحمد زاهر ليلى علوي
