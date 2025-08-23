بالصور.. أحمد العوضي ورامز جلال مع إلهام شاهين في الساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

نشرت النجمة إلهام شاهين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورًا من حفل قناة "MBC" ومنصة "شاهد" في الساحل الشمالي، بحضور نجوم الفن.

وكتبت إلهام شاهين، تعليقًا: "حفل الـ mbc وشاهد مع أجمل فنانين، إن شالله دايما فناني مصر منورين كل الشاشات العربيهة، وأهلا بكل أصدقائنا مسئولي قناة mbc ومنصة شاهد، تمنياتنا بكل التوفيق والتعاون المثمر بيننا دايما".

شهد الحفل حضور كبير من نجوم الفن، أبرزهم، إلهام شاهين، أحمد العوضي، رامز جلال، هشام ماجد، نرمين الفقي، كريم فهمي، أحمد حاتم، عمرو محمود ياسين، إياد نصار، أحمد زاهر، ليلى علوي، مصطفى خاطر، أحمد رزق، بشرى، بشرى، أسماء أبو اليزيد، كارولين عزمي، عصام السقا.

