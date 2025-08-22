علم مصر و"ميدلي" أغاني وطنية.. لقطات من حفل علي الحجار في القلعة (صور)

كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب الكبير علي الحجار، مساء أمس الخميس 21 أغسطس، حفلا كبيرا ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري ضخم.

وشهد الحفل عدة لقطات نستعرض أبرزها في السطور التالية..

- مازح الحجار الجمهور بسبب صعوده في الحادية عشرة مساء، وقيام البعض بترديد "يالا يا علي"، بعدما كان مقررا بدء الحفل في العاشرة مساء، وأكد أن بسبب العدد الضخم المتواجد في الحفل، حدث ازدحام مروري، تسبب في تأخيره.

- وقال علي الحجار "كنا محضرين 20 أغنية، هنحاول نخليها 10 أغاني، عشان نروحكم بدري، لأ هنقول العشرين إن شاء الله".

- قدم الحجار أغنية تتر مسلسل بوابة الحلواني، وبالتزامن مع تقديمها، شهد مسرح المحكى توزيع علم مصر على الجمهور.

- تضمن البرنامج أغاني "تجيش نعيش، في هويد الليل، ماتمنعوش الصادقين، على قد ما حبينا، من غير ما تتكلمي، أنا كنت عيدك، ذئاب الجبل، العروسة، الزين والزينة، زي الهوا".

- غنى ميدلي مكون من أغاني وطنية شهيرة، بينها: "بسم الله، ع الربابة، دولا مين، خلي السلاح صاحي"، وسط حماس الحضور وتفاعلهم بالغناء ممسكين بعلم مصر.