شارك رجل الأعمال محمد حلاوة، متابعيه صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ريهام حجاج، وذلك خلال قضائهم العطلة الصيفية.

ونشر حلاوة، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "محمد & رورو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "دايمًا في سعادة" ، "ربنا يحميكم" ، "أحلى كابلز" ، "عسل" ، "قمرات".

يذكر أن، ريهام حجاج شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا" وشاركها البطولة كلًا من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

