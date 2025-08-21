إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

وئام مجدي

شاركت الفنانة وئام مجدي جمهورها، صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان جريء باللون الأسود والأبيض.

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الوردي ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بشورت.

أسماء جلال

ظهرت أسماء جلال وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر في تركيا، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ديانا حداد

خضعت الفنانة ديانا حداد لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بقفطان أنيق باللون الذهبي، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة غريبة ارتدت خلالها فستان باللون الوردي.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة رياضية.

إلهام صفي الدين

شاركت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين جمهورها، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية، وشارك جمهوره الصورة عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان باللون البرتقالي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".