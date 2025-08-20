إعلان

"ولا غلطة".. سيرين عبدالنور تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

08:12 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    سيرين عبدالنور
    اطلالة جريئة من سيرين عبدالنور
    سيرين عبدالنور
كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة سيرين عبدالنور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

شاركت سيرين الجمهور ومتابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، صورًا جديدة لها ظهرت بإطلالة مميزة وجريئة مرتدية "فستان طويل".

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ملكة بكل معنى الكلمة"، "يا غرامي فيكي"، "ولا غلطة"، "أميرة الكون"، "يا أرض احفظي ما عليكي"، "ما اجملها هذه الضحكة".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

