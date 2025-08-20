"دهب و5000 دولار".. القصة الكاملة لسرقة فيلا أحمد شيبة

كتب - معتز عباس:

تعرّضت فيلا المطرب الشعبي أحمد شيبة للسرقة، فجر اليوم، حيث استولوا على مبالغ مالية مصرية وأجنبية ومشغولات ذهبية.

القصة بدأت، بعد تلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بتعرض فيلا المطرب أحمد شيبة للسرقة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات عن استيلاء المجرمين من فيلا شيبة على، 800 ألف جنيه مصري، 5 آلاف دولار أمريكي، ومبالغ بالدرهم الإماراتي، ألف ليرة لبنانية، 145 دينارًا تونسيًا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية

ونجحت قوات الأمن في القبض على 3 متهمين وجاري التحقيق معهم وعرض المسروقات على المطرب أحمد شيبة .

ويتعاون احمد شيبة في تريو غنائي مع المطربوة مروة نصر ومؤدي المهرجانات عنبة لتقديم أغنية "باب الجدعنة"، كلمات حازم إكس وألحان مونتي وتوزيع إيهاب كوليبكس، والمقرر طرحها الفترة المقبلة.



يذكر أن المطرب أحمد شيبة شارك في شهر رمضان الماضي بأغنياته في مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.



مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

