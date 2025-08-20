إعلان

تفاصيل حفلات كايروكي بمصر وتونس

03:36 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

فريق كايروكي فى حفل

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد فريق كايروكي، لتقديم سلسلة حفلات، داخل وخارج مصر، وذلك قبل بداية جولة فنية في أوروبا.

ويقدم الفريق، مجموعة من أغانيه، في الحفل المقام في افتتاح أحد الشواطئ بمنطقة رأس الحكمة، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أغسطس.

ويستضيف الفريق، مؤدي أغاني الراب تووليت، في الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس.

وتتراوح أسعار التذاكر، بين 800، 1200، 6000، 50000، 100000 جنيه.

ويتوجه أعضاء الفريق، إلى تونس، مع بداية شهر سبتمبر، للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج، وإحياء الحفل المقام على المسرح الأثري، يوم 2 سبتمبر المقبل.

يذكر أن فريق كايروكي، أحيا يوم 9 أغسطس، حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت.

حفلات كايروكي فريق كايروكي أوروبا
