حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز

12:00 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس، وفاة الفنانة إيمان الغوري عن عمر 58 عامًا، أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزله، أول تعليق من دينا الشربيني بعد توقف فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز، رقص عمرو دياب على موسيقى "أشغال شقة" في حفل الساحل، وغيرها من الأخبار.

