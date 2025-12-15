أعربت النجمة العالمية شايلين وودلي عن سعادتها بحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مؤخرا في جدة وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

التقى برنامج "عرب وود" بالنجمة شايلين وودلي ونشر مقطع فيديو من اللقاء عبر صفحة البرنامج الرسمية على "انستجرام".

وعن وجودها بفعاليات المهرجان قالت: "أنا سعيدة جدا بالتواجد هنا وممتنة جدا، الجميع ودودين جدا، أنا حقا مندهشة بالطيبة والدفء الذي رأيته بعيون الجميع".

شهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي العديد من العروض السينمائية الحصرية، إلى جانب العديد من الحوارات والندوات لأبرز النجوم وصناع السينما.

كانت آخر مشاركات شايلين وودلي السينمائية بفيلم الأكشن والجريمة "Motor City".

تدور أحداث الفيلم في ديترويت في سبعينيات القرن الماضي، حيث يقع جون ميلر في غرام حبيبة أحد زعماء العصابات المحليين. انتقاماً منه، يدبر زعيم العصابة مكيدة لزجّ الرجل البريء في السجن. بعد أن تدمرت حياته، يخطط ميلر لحملة انتقامية ضد الرجل الذي خطف حبيبته.

أعمال تنتظر عرضها شايلين وودلي قريبا

تشارك شايلين وودلي بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما والتشويق "Ultra"، كما تشارك ببطولة مسلسل الدراما "Paradise" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

